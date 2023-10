Actualitzada 26/10/2023 a les 12:05

El ministeri de Salut i el SAAS ultimen el projecte de derivació inversa per tal de descongestionar urgències. El nou circuit permetrà al personal de triatge del servei enviar a casa el pacient que consideri que té una patologia lleu i redirigir-lo al seu metge referent amb el compromís que l’atendrà en menys de 48 hores. El consell d’administració de la CASS va donar el vistiplau a la nova fórmula “com a prestació que doni suport a reduir la freqüència a urgències quan no és necessària”, segons el comunicat de la parapública. L’atenció del referent podrà ser presencial, no presencial a través de l’aplicació de la història clínica compartida i “amb caràcter excepcional a través de visita telefònica”.

Durant la reunió celebrada ahir, la CASS també va informar positivament de la modificació del decret que regula els actes de psicologia per tal d’encabir-hi les visites no presencials. Imposa condicions, però: no pot ser mai una primera visita, la videoconferència s’ha de fer amb la plataforma habilitada, no poden superar el 50% del total de sessions i el pacient n’ha de donar el consentiment. La parapública va informar que actualment ja hi ha quatre psicòlegs convencionats, dos més pendents de firmar el conveni i que ja s’han començat a rebre actes de psicologia per tal de reemborsar-los.

Altres acords presos per la Seguretat Social van ser la inclusió del Centre Mèdic Quirúrgic com a centre convencionat a la CASS, fet que possibilitarà realitzar fora de l’àmbit hospitalari intervencions quirúrgiques menors. D’altra banda, el consell d’administració va aprovar nomenar la doctora Àngels Tagarro representant de la CASS a la comissió nacional de malalaties professionals i la doctora Mercè Camps representant a la comissió de medicaments d’alta complexitat.

Va ser el darrer consell d’administració de Montserrat Capdevila, que ha ocupat durant un any i mig la presidència de la institució. La rellevarà Marc Galabert com a representant del Govern a la parapública i tot apunta que també com a president. Qui ocupa el càrrec es decidirà el 7 de novembre.