Experiència de realitat virtual multiusuari a la Fira

Actualitzada 26/10/2023 a les 16:09

Andorra Telecom arriba a la 44a edició de la Fira d'Andorra la Vella amb l'estand "Somnis" on es podrà descobrir el potencial que tenen les noves maneres de comunicar-se i interactuar en entorns immersius."Somnis" és una experiència de realitat virtual que pretén endinsar en una experiència multiusuari on permet interactuar diverses persones a la vegada i a través d'un recorregut d'imatges inspirades en el món dels somnis. L'objectiu de la proposta segons Andorra Telecom és oferir un espai per experimentar i somiar, que permetrà despertar emocions i reviure la il·lusió de la infància per uns minuts. Andorra Telecom continua apropant la tecnologia als usuaris perquè descobreixin què poden fer amb ella, per desenvolupar-se, per treballar, per relacionar-se, per fer el que necessitin.