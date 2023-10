Actualitzada 26/10/2023 a les 13:25

El cap de Govern, Xavier Espot, i el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maros Sefcovic, es van reunir ahir per fer balanç de l’estat d’avançament de la negociació de l’acord d’associació i, segons el comunicat oficial, s’ha de parlar de satisfacció pels avenços assolits. Especial atenció van centrar els avenços amb relació a l’adaptació específica per a Andorra en matèria de telecomunicacions i que “s’espera que pugui tancar-se aviat”, tot i que no es van donar detalls sobre si hi ha una cessió per part de Brussel·les en els dos anys que exigeix per a la desaparició del roaming i l’entrada d’operadors estrangers que competiran amb Andorra Telecom.

Espot va valorar positivament la reunió, ja que va permetre acostar posicions amb relació a la lliure circulació de treballadors, els serveis financers i les telecomunicacions, temes sobre els quals els equips tècnics han de seguir treballant per assolir una posició de consens abans de finalitzar l’any.

Sobre la taula hi va haver l’estat d’avançament de la solució en matèria de lliure circulació de treballadors, que manté un sistema de quotes i un sistema de verificació dels antecedents penals. Sobre aquest dossier, Espot va fer una valoració positiva del treball efectuat i va insistir sobre la importància cabdal per a Andorra que aquesta solució pugui ser revisada periòdicament. Andorra sosté que cal seguir sotmetent a autorització la prestació de serveis per part dels professionals liberals europeus. La trobada va incloure altres “dossiers més sensibles”, com el reconeixement de les qualificacions professionals, la prestació de serveis i el dret d’establiment.

Igualment, es van repassar les posicions de negociació amb relació al projecte de protocol dels serveis financers amb la voluntat d’assolir un compromís polític en els pròxims mesos. Les entitats bancàries no amaguen la seva inquietud amb la proposta actual d’Europa i confien que el Govern arrenqui més compromisos. Per aquest motiu, van lliure un document a l’executiu amb les seves principals propostes, algunes de les quals poden ser incorporades a la negociació.

Al marge de l’intercanvi sobre els dossiers sensibles, el cap de Govern i el vicepresident de la Comissió van subratllar la voluntat de tancar, en els pròxims mesos, un acord equilibrat i satisfactori per a totes dues parts. El vicepresident executiu i el cap de Govern també van intercanviar parers sobre l’agenda europea i els reptes globals als quals cal fer front de manera conjunta.

Andorra comparteix amb la UE la voluntat d’arribar a un acord abans de la fi de l’any en curs, sota la presidència espanyola del Consell de la UE. Tot i que hi ha assumptes sensibles encara en curs de negociació, el text de l’acord està molt avançat.