Actualitzada 23/10/2023 a les 16:13

Aquesta setmana alguns túnels del país patiran talls trànsit entre les 21h i les 06h per tasques de manteniment del @COEX_Andorra . Pren-ne nota i planifica els teus desplaçaments:



23 i 24/10

Tall al túnel del Pont Pla



24/10

Tall al túnel de Sant Antoni pic.twitter.com/PceCNQWHBi — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) October 23, 2023

El servei de mobilitat ha informat que durant aquesta setmana alguns túnels del país patiran talls de trànsit entre les 21 hores i les 6 hores per tasques de manteniment del COEX. El servei recomana prendre'n nota i planificar els desplaçaments. Els túnels afectats seran el del Pont Pla avui i demà en ambdós sentits de la marxa, també el de Sant Antoni estarà afectat demà també ambdós sentits de la marxa. El túnel de la Tàpia estarà tancat el dimecres, el de Ràdio Andorra el dijous i el de Pla Pedrera el dijous hi haurà un carril lent en sentit nord en els mateixos horaris. D'altra banda, el túnel de les Dos Valires romandrà tallat els dies 25 i 26 ambdós sentits de la marxa per inspeccions tècniques.