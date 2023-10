L'entrada de visitants augmenta un 10% al setembre

Actualitzada 23/10/2023 a les 10:05

El mes de setembre s'ha tancat amb una pujada del nombre visitants, tant per la xifra dels que s'han allotjat al país com dels que només han passat unes hores a Andorra. Estadística informa que s'han registrat 818.711 visitants durant el mes passat que representen un augment del 10,2% en comparació amb els 742.614 que van venir fa un any. El major increment es dona en el grup d'altres nacionalitats que han estat 109.349, un 21,6% per sobre de la xifra del setembre del 2022.El creixement més elevat s'ha produït en els turistes, amb 350.266 persones que han fet estada al Principat, un 15,5% més que el mateix mes de l'any passat. I també la major variació, un 28,6%, és en el grup d'altres nacionalitats, ja que tant espanyols com francesos augmenten més del 12,%. En el cas dels excursionistes la pujada és del 6,6%, amb un increment de més de 11% dels visitants francesos i d'altres nacionalitats que només han passat unes hores al país, i una baixada del 4,6% dels espanyols.L'evolució dels darrers dotze mesos mostra un alça del 13,4% en el total de visitants, en passar 8,16 milions entre l'octubre 2021 i el setembre del 2022 a 9,25 milions en la suma d'un any després. L'augment més notable es registra sempre en el col·lectiu d'altres nacionalitats, tant en turistes com en excursionistes.El recull d'Estadística indica que l'acumulat des de principi d'any del nombre de visitants-dia, que és la suma dels excursionistes i dels turistes per pernoctació mitjana, creix un 14,2% respecte al setembre del 2022. La pernoctació mitjana dels turistes és de 2,6 nits per als francesos, 2,4 per als espanyols i 3 per a d'altres nacionalitats, el que deixa una mitjana de 2,6 nits d'estada al país, la mateixa del setembre anterior. I gairebé el 75% dels turistes s'han allotjat en un hotel, aparthotel o apartament turístic, el que suposa 1,8 punts menys que fa un any. El que puja és el nombre de turistes que han fet estada en càmpings o en acampada lliure, que representen un 14,4%.El perfil del visitant és de parelles o famílies, la majoria tenen entre 45 i 64 anys i venen motivats per fer compres en un 66,5% dels casos.