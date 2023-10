L'APDA elaborarà una guia per evitar infraccions de les immobiliàries

Actualitzada 23/10/2023 a les 14:12

L’Agència de Protecció de Dades (APDA) elaborarà una guia de bones pràctiques per a les immobiliàries, on s’hi detallarà la informació "necessària i exacta" que han de sol·licitar a les persones que vulguin llogar un pis, "i que no sigui excessiva ni intrusiva". Així ho ha confirmat als mitjans de comunicació la cap de l’agència, Resma Punjabi, durant el jurament de les noves inspectores, Belina In Soon Babi i Sabrina Pujol.Punjabi ha admès que el sector immobiliari té "dificultats per adaptar-se a la llei" i ha declarat que l’agència farà un "esforç" per facilitar la feina de les empreses i "minimitzar la cessió de dades". Alguns dels aspectes amb els quals ho ha exemplificat és la demanda dels punts de la CASS, titllant-ho "d’excessiu", mentre que un extracte bancari seria innecessari en cas de que es pugui demostrar la solvència econòmica d’alguna altra manera.