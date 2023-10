Homenatge a Pau Casals pel dia mundial del patrimoni audiovisual

Actualitzada 23/10/2023 a les 12:56

L'Arxiu Nacional ha organitzat una sèrie de propostes culturals al voltant de la vida i l'obra de Pau Casals amb motiu del dia mundial del patrimoni audiovisual i coincidint amb el 50è aniversari de la mort del músic.El 26 d'octubre a les 19 hores a l'edifici Ràdio Andorra tindrà lloc a xerrada 'Pau Casals i Andorra, a través de la correspondència amb Andreu Claret' a càrrec de la violoncel·lista i musicòloga Anna Mora amb l'acompanyament del violoncel·lista Daniel Claret amb pinzellades de peces vinculades amb Casals.L'endemà, el 27 d'octubre a les 20 hores a l'Auditori Nacional es projectarà la pel·lícula 'El món de Pau Casals', dirigida per Joan Baptista Bellsolell i produïda per Andorra Produccions entre el 1971 i el 1973. Els assistents podran gaudir d'una versió restaurada pel mateix director i el Govern d'Andorra el 1998, recentment digitalitzada i subtitulada. La projecció estarà precedida per una introducció musicoteatral a càrrec de la Fundació ONCA.El Departament de Patrimoni Cultural farà visites guiades a Ràdio Andorra el divendres 27 de 15 a 17 hores i el dissabte 28 d'11 a 13 hores amb reserva prèvia al 844141 o al correu electrònic contacte_patrimoni@govern.ad.