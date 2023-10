Hipra entra en escena

La campanya de vacunació contra la grip i la covid va començar divendres. La del coronavirus es fa amb vacunes de dos laboratoris diferents: Pfizer i Hipra.

Divendres passat es va iniciar la campanya de vacunació contra la grip estacional que també dona la possibilitat a les persones que ho desitgin de vacunar-se contra la covid-19. El ministeri de Sanitat ha adquirit 6.000 vacunes contra la covid, que, com també passa amb les de la grip, estan destinades a les persones majors de 60 anys i a les que es troben en els anomenats grups de risc, que estan formats per persones amb malalties cròniques, que es troben sota tractaments oncològics, o persones sanes que treballen amb els grups esmentats, com és el cas dels treballadors sanitaris