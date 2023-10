Els permisos de residència i treball augmenten un 132,9% el segon trimestre del 2023

Actualitzada 23/10/2023 a les 13:30

Entre l'abril i el juny del 2023 es van autoritzar 3.351 persones per treballar al país, que representa un 9,4% més que durant el mateix període del 2022, segons publica Estadística. Pel que fa a les autoritzacions prorrogables es van acceptar 1.348 més que el darrer any, en total 2.842 durant el segon trimestre del 2023. Respecte als permisos de residència i treball se n'han acordat 2.317 el que suposa una variació anual el 132,9% més que el mateix període del 2022.Les autoritzacions en vigor a 30 de juny del 2023 són 51.648, fet que equival a una variació anual positiva del 4,2%, de les quals 50.932 són autoritzacions prorrogables, un 6,9% més que les que hi havia el 30 de juny del 2022. Pel que fa a les autoritzacions de residència i treball, són 39.605. Les de residència simple són 9.467, el que representa una variació anual positiva del 7,4% i el 5,2%, respectivament. Les autoritzacions per treball fronterer són 1.788 i presenten una variació positiva del 5,3%.