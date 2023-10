La setmana passada l’acord electoral estava encarrilat, però el PS exigeix el ‘deute’

Possiblement es tracta d’un problema d’egos i de velles picabaralles entre els qui havien estat companys de partit, però dijous passat, quan semblava que s’havien superat les ferides entre la cònsol d’Escales i el seu anterior partit, una trucada de David Pérez –membre del comitè directiu del PS i també va ser candidat de Sentit Comú de SDP– va donar per acabada una negociació que era al tram final. El motiu: els socialdemòcrates no estan disposats a perdonar els 11.000 euros per les quotes impagades que li reclama el PS. L’afer es troba a la Batllia i, segons la formació socialdemòcrata,