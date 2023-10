El Govern demana als responsables europeus més presència al Principat i proximitat a la ciutadania d’ara al referèndum

El Govern manté la convicció que les negociacions amb Europa es poden tancar abans de final d’any, un termini discutit per alguns sectors, especialment una part del financer que creu que caldrà més temps per negociar condicions més favorables. Però la voluntat de l’executiu es manté ferma, tal com ho exposa en el document que va ser entregat als consellers generals i en el qual es posa molt èmfasi en la necessitat que la UE col·labori perquè la ciutadania senti Europa més propera i que el pas que farà amb l’acord d’associació és positiu. L’executiu és conscient que la percepció

