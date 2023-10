El Govern estudia què fer amb el Fons de l'habitatge, ara aturat

Encara no s’ha pres una decisió sobre el canvi legislatiu, necessari perquè sigui operatiu

El director de l’Institut de l’Habitatge, Josep Maria Pla, va explicar aquesta setmana que la posada en funcionament del Fons de l’habitatge, que s’havia de nodrir amb aportacions públiques i privades per impulsar projectes de vivenda a preu assequible està aturat a conseqüència d’una incoherència legislativa. I que era necessària una modificació de la regulació perquè fos efectiu. Qüestionat sobre aquesta situació i si pensa impulsar la correcció de la regulació o bé descartar finalment la fórmula, l’executiu apunta que encara no té una decisió presa i que està estudiant què fer. El juliol del 2022 el decret per regular el