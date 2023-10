Dos detinguts per fer compres de 12.775 amb targetes d'altres persones

Actualitzada 23/10/2023 a les 11:09

Dos homes de 25 i 26 anys no residents al país van ser detinguts divendres passat per fer compres per internet amb targetes de crèdit que no eren seves per un import de gairebé 13.000 euros, segons he fet públic la policia. Els arrestats van fer diverses operacions a traves de la pàgina web d'una botiga de la capital amb diverses targetes de crèdit que van resultar "sospitoses" per al propietari de l'establiment. El frau es va confirma poc després quan el comerç va rebre un correu electrònic del titular d'una de les targetes per alertar que es tractava de pagaments fraudulents perquè ell no havia fet les comandes, explica el cos se seguretat.La policia va controlar els dos suposats clients quan van anar a l'establiment a recollir la mercaderia i els presumptes infractors van afirmar que "ells només n'eren els transportistes", segons exposa el servei d'ordre. Els agents van revisar les compres i van comprovar que s'havien fet set pagaments que sumaven 12.775 euros. Els dos homes van ser arrestats acusats de delictes contra l'ordre socioeconòmic per ús fraudulent de targetes de crèdit.