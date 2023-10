Corts absol la mestra que va donar un cop a una alumna

Actualitzada 23/10/2023 a les 06:15

El Tribunal de Corts ha absolt una mestra de l’escola francesa d’Encamp que el 22 d’octubre del 2019 pressumtament va donar “una forta plantofada al cul” a una alumna que en la data dels fets tenia tres anys. El tribunal considera que els fets jutjats, una contravenció penal de maltractament corporal lleu, estan prescrits, i per això no pot considerar culpable la professora de l’escola francesa d’Encamp.

Cal recordar que la sala penal del Tribunal Superior havia ordenat la repetició del judici –el primer cop també va ser absolta– després del recurs presentat per la Fiscalia, en què sol·licitava que s’estimés la demanda en considerar que no s’havia produït la prescripció de l’acció penal i, en conseqüència, que s’anul·lés la sentència, retrotraient les actuacions al moment de dictar sentència per tal que el Tribunal de Corts es pronunciés sobre el fons de l’assumpte.