Detingut un futbolista per donar un cop de puny a un rival

Actualitzada 23/10/2023 a les 12:30

Un jugador de l'AE Vallirana de futbol sala de 18 anys va ser detingut per la policia dissabte a la tarda a la Massana per donar un cop de puny a la cara a un rival, un jugador de l'Enfaf Andorra de 16 anys. L'agressió es va produir just en acabar el partit corresponent a la segona divisió juvenil catalana quan el jugador andorrà estava celebrant la victòria i el de l'AE Vallirana li va colpejar pel darrere, segons han indicat testimonis dels fets. La víctima de l'agressió va caure al terra i va haver de ser traslladada a l'hospital on va rebre l'alta poques hores després.El jove, que no resideix al país, va ser arrestat per un delicte contra la integritat física i moral per lesions. El partit va acabar amb victòria de l'equip andorrà per 4-2 i dos jugadors del Vallirana van ser expulsats.