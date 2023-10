Inmaculada Ribera alerta de la complexitat que suposa la gestió d’aquest tipus de servei especialment en cas de fallida

Inmaculada Barrera, excap de l’àrea d’hemopatologia a l’hospital de Meritxell i actualment investigadora acreditada i membre del grup d’investigació de Patologia molecular inflamatòria i tumors sòlids a l’hospital Clínic de Barcelona, va explicar en una entrevista realitzada al Diari que considera adient que a Andorra no es faci una unitat de radioteràpia. La investigadora va expressar que, tot i no ser especialista en oncologia, sí que treballa amb oncòlegs i coneix la complexitat que porta el muntatge d’una unitat de radiologia, especialment per la gestió. “D’entrada, cada màquina de radiologia, l’anomenat accelerador lineal, costa 2 milions d’euros. A més, s’ha