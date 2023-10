Les minicentrals hidràuliques produeixen un 30% menys d'electricitat

La falta de precipitacions agreuja l’activitat de les instal·lacions d’Aixovall i Arcalís

Les dues minicentrals hidroelèctriques del país, impulsades per Persa, la societat productora d’energia que integren la Mútua Elèctrica laurediana i Nord Andorrà, registren enguany un dèficit de prop del 30% en la producció d’energia per manca de pluges. Així ho va explicar al Diari Joan Carles Grau, director tècnic de la Mútua i membre de Persa, indicant que aquest any i el passat han sigut dos períodes de molta sequera i “no sabem si durarà, però hi ha tendència al fet que cada vegada caigui menys aigua”. De manera general, la producció que fan les minicentrals és força igual a la