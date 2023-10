Gossos sense collar

Els veterinaris mostren neguit pels animals comprats a màfies il·legals i alerten que el falsejament de vacunes suposa un perill sanitari

És freqüent que els veterinaris detectin anomalies o incongruències en els passaports dels animals de companyia, sobretot, en el cas dels gossos. En aquests casos, el més probable és que provinguin d’empreses mafioses. Les alarmes salten quan la data de vacunació no correspon amb l’edat de l’animal o la data de naixement no quadra amb la dimensió morfològica o, fins i tot, quan el xip no es correspon amb l’animal tractat. És en aquest moment quan els veterinaris sospiten que el gos prové d’un grup de tràfic il·legal. I no, els propietaris no ho saben. Jael Pozo és veterinària i va