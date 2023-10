Interior canviarà la llei per afavorir la incorporació de personal a les empreses del sector

Les empreses de seguretat privada tenen problemes per contractar personal a causa de l’excessiva rigidesa de la normativa que les regula. Per aquesta raó, el ministeri de Justícia i Interior, encapçalat per Ester Molné, s’ha fixat, entre les línies estratègiques per a la present legislatura, la modificació de la Llei de seguretat privada, del 31 de març de l’any passat, i el reglament que la desenvolupa, segons va exposar en la seva compareixença davant de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals. L’objectiu de la reforma en marxa és facilitar la incorporació de treballadors a les empreses d’aquest sector