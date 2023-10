La CEA veu factible apujar el salari mínim per sobre de l'IPC

Actualitzada 21/10/2023 a les 05:57

Gerard Cadena, president de la Confederació Empresarial, va afirmar que després de mantenir diverses reunions amb el sindicat s’estava treballant perquè el salari mínim s’incrementés, “potser més que la inflació”. El president va explicar que cada associació de les que apleguen tenen tipologies salarials diferents, i que a banda del salari mínim s’han de valorar els salaris modificats a causa dels incentius, hores extres i altres, i aquí és on s’ha de veure quin percentatge s’ha d’incrementar. “Tenim dos objectius: que les empreses no perdin competitivitat i que els increments no generin més inflació”, va concloure.