El líder del PS a Ordino recalca que el comitè local té “llibertat” per arribar a acords

Si la militància del Partit Socialdemòcrata (PS) no aprova el pacte amb l’excònsol major i líder de X’Ordino, Enric Dolsa, per presentar una llista conjunta a les eleccions comunals del 17 de desembre, el partit no participarà en la coalició. Tot i que el líder de la formació a Ordino, Jean Michel-Armengol, sosté que el comitè local té “llibertat per decidir amb qui arribar a acords”, fonts properes a l’executiva socialdemòcrata van afirmar que l’última paraula la tindran els militants. El número 1 de la candidatura seria Dolsa, mentre que el segon lloc l’ocuparia Jordina Bringué, que el 2015 va participar