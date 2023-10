Detinguda una dona a la frontera amb 23 grams d'haixix

Arrestat un home al Pas en possessió d’una navalla i 520 paquets de tabac de contraban

Una dona de 27 anys ha estat detinguda en els darrers dies per la policia després que se la trobés en possessió de 23,63 grams d’haixix i 2,92 de cocaïna. La jove, no resident, va ser enxampada quan intentava accedir al país per la frontera del riu Runer i se l’acusa d’un delicte contra la salut pública. A més, la policia també va arrestar un home de 33 anys que entrava al país amb 0,3 grams de cocaïna. Tres persones més, segons el balanç fet públic ahir pel cos d’ordre, han estat controlades aquesta setmana, entre les quals una de 49

