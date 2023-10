Processats el gerent i el responsable d’una empresa per uns fets ocorreguts el 2017

El Ministeri Fiscal demana dos mesos de presó condicional i sis d’inhabilitació laboral per al gerent i el responsable d’una empresa per un accident ocorregut l’any 2017, quan un dels treballadors va patir un aparatós atropellament provocat per un toro mecànic al lloc de treball. Ambdós estan acusats d’un delicte menor de lesions per imprudència professional greu. L’incident va ocórrer quan l’operari es trobava treballant al magatzem i un dels seus companys, que conduïa un toro elevador per transportar caixes de cartró, va fer marxa enrere i li va passar per sobre del peu de manera involuntària, fet que li va