El partit considera que “planteja serioses qüestions sobre la separació de poders”

Concòrdia no està d’acord amb el nomenament de Josep Maria Rossell com a president del Consell Superior de la Justícia (CSJ). Ho va manifestar ahir en un comunicat en què expressa “la seva preocupació” pel recent nomenament. “Aquest nomenament planteja serioses qüestions sobre la independència i la separació de poders, que són fonamentals per a un sistema democràtic fort i saludable”, indica. El partit afegeix que “la separació de poders és una pedra angular de la nostra democràcia, i és essencial per garantir la imparcialitat del sistema judicial. La seva importància no pot ser subestimada, ja que permet que cadascun dels