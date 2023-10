Acció participa en el consell dels liberals i demòcrates europeus

Actualitzada 21/10/2023 a les 10:59

Acció ha pres part entre ahir i avui del congrés del consell dels liberals i demòcrates europeus (ALDE) organitzat a Bucarest. La presidenta, Judith Pallarés, el vicepresident, Ferran Costa, i el secretari de relacions internacionals, Abdoul Taouil, han participat en les ponències organitzades, com la de 'La discapacitat durant l'any europeu de les habilitats inclusives en el mercat laboral'; i la sessió 'Com fan campanya les dones de les formacions liberals', on s'ha posat èmfasi als reptes electorals que han d'afrontar les dones polítiques que han accedit amb èxit a càrrecs electes, segons indica el partit en nota de premsa.Tanmateix, els membres d'Acció han acudit a diferents ponències vinculades a la preparació del manifest liberal de cara a les eleccions al parlament Europeu el juny del 2024. Durant la trobada, Pallarés va compartir les seves "inquietuds" respecte "els darrers serrells" de les negociacions de l'acord d'associació, com són els serveis financers o la transitorietat de les telecomunicacions amb l'eurodiputat Ilhan Kyuchuk, ponent del dossier de l'acord al parlament europeu i copresident de l'ALDE. Es tracta de la primera participació d'Acció a la trobada després de la seva acceptació com a nou partit d'ideologia liberal a Andorra dins de l'agrupació europeua, ara fa poc més d'un any, segons destaquen.