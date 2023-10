Visita dels presidents de la comissió d'Afers Exteriors del parlament europeu

Actualitzada 20/10/2023 a les 13:29

El president de la comissió d'Afers Exteriors del parlament europeu, David McAllister, i la vicepresidenta de l'òrgan, Željana Zovko, fan una visita a Andorra ahir i avui per "copsar de primera mà la resalitat i especificitats del país" a més de l'estat de les negociacions amb la UE, segons informa Govern. Els representants europeus s'han reunit amb membres de Govern i de la delegació negociadora de l'acord d'associació amb els quals han parlat sobre "les qüestions més polítiques de la negociació pendents de resoldre en les pròximes rondes", indica l'executiu en un comunicat. I afegeix que McAllister ha destacat la importància de tancar l'acrd en aquest mandat de la comissió que finalitza la primavera vinent.El Govern assenyala que els representants europeus han remarcat la necessitat de "continuar impulsant accions de comunicació, sobretot amb vista al referèndum" de l'acord d'associació en la trobada que han mantingut amb els membres de la comissió legislativa de Política Exterior. I explica que els consellers andorrans han demanat impulsar sinergies per poder acostar les institucions europees i la seva tasca a la ciutadania del país. En la reunió també s'ha tractat i treballat "quin és el millor mètode i mecanisme per a la represa del cabal comunitari, en cas que finalment s'aprovi l'acord", especifica el Govern.McAllister i Zovko han estat rebuts pels síndics generals, Carles Ensenyat i Sandra Codina, que els han guiat en una visita a la Casa de la Vall i al Consell General. Ensenyat ha exposat la tradició parlamentària andorrana i les especificitats polítiques del país, segons han indicat des de sindicatura.