Una dona arrestada per portar 23,63 grams d'haixix

Actualitzada 20/10/2023 a les 12:49

Una dona de 27 anys ha estat detinguda en els darrers dies per possessió de 23,63 grams d'haixix i 2,92 de cocaïna. La no resident va ser enxampada quan intenteva accedir al país per la frontera del riu Runer i se l'acusa d'un delicte contra la salut pública. A més, la policia també ha arrestat un home de 33 anys que entrava al país amb 0,3 grams de cocaïna.Tres persones més han estat controlades aquesta setmana, entre aquestes una de 49 anys per donar positiu en un control de drogues al volant. A més, també s'ha arrestat una persona de 27 anys per conduir amb el permís retirat i una tercera de 33 anys, i no resident, que havia estat expulsada del país per un període de tres anys.