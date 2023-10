Precipitacions de 75,6 mm a la central de FEDA

Actualitzada 20/10/2023 a les 09:27

El servei de meteorologia ha informat que s'han registrat temperatures negatives en altura produïdes per l'episodi final de pluges d'ahir que també han donat lloc a una mica de neu als cims. A la Central de FEDA es van registrar 75,6 mm, al Roc de Sant Pere, 63,1 mm i a Perafita 79,5 mm.Les precipitacions han parat aquesta matinada i durant el matí hi haurà nuvolositat baixa residual. A mesura que avanci el dia s'anirà aixecant i a la tarda s'obriran algunes clarianes al sud. Pel que fa al vent girarà a component nord-oest i al llarg de la tarda pot deixar precipitacions febles al nord que poden ser en forma de neu per sobre dels 2.500 metres.Les temperatures mínimes previstes a la capital son de 8 graus i les màximes de 15 graus.