“La nostra prioritat és el nou àlbum, amb temes molt originals”

La banda 40 Fingers és coneguda per les reinterpretacions icòniques de peces musicals de rock i pop. Avui a les 21.00 hores actua a l’Auditori Nacional. Quan i com van formar el grup 40 Fingers? El moment precís va ser l’abril del 2017, una nit dedicada al fingerstyle en un famós local de Trieste (Itàlia), la nostra ciutat. Vam tocar per separat cadascun amb la seva guitarra i al final del concert ens vam animar a fer-ho junts i va ser quan va sorgir la flama i es va formar el quartet. La reinterpretació més espectacular que han fet? Sens dubte, les col·laboracions amb