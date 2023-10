L’executiu es queixa de les dificultats d’Andorra Telecom per competir amb altres empreses sense precipitar la seva desaparició

La negociació per a l’acord d’associació amb la Unió Europea no està sent facil –com ja es preveia–, però especialment dura és la posició de Brussel·les pel que fa a la generositat per mantenir de manera transitòria el roaming i el monopoli d’Andorra Telecom. A dia d’avui la proposta comunitària és de dos anys per a ambdós casos i s’han anat rebutjant les contrapropostes andorranes, que demanaven més temps per a l’adaptació, tot i que s’han reduït els tempos. Fins i tot es posa en dubte la supervivència de l’operador públic si la UE no canvia de parer. Així es plasma

