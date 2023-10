El síndic general, Carles Ensenyat, afirma que el nou president era “l’aposta més ferma i decidida” per fer front als reptes del càrrec

El síndic general, Carles Ensenyat, va escollir Josep Maria Rossell com a nou president del Consell Superior de Justícia, en substitució d’Enric Casadevall, que es jubila després de dos mandats al capdavant de l’organisme. Ensenyat no va dubtar a afirmar que Rossell era “la primera opció, la més ferma i decidida”, i es va estimar millor no revelar els altres possibles noms que també haurien optat al càrrec. A l’hora de definir les fites del futur president, el síndic va posar en relleu que Rossell hauria de fer front a la tasca de “ressituar la justícia”, una tasca que va