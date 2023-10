L’actual cònsol menor no es presentarà a les comunals del 17 de desembre

Eva Choy, cònsol menor d’Ordino, ha deixat la militància a Liberals. Segons ha pogut saber el Diari, Choy ha decidit no continuar com a membre del partit per desavinences i discrepàncies amb la direcció actual. A més, no farà llista per a les eleccions comunals del 17 de desembre. En els últims quatre anys de mandat Choy ha treballat de bracet amb el cònsol major, el demòcrata Josep Àngel Mortés. Tots dos mandataris han desenvolupat una complicitat professional mútua més enllà de diferències polítiques. Malgrat l’entesa entre Mortés i Choy, la coalició de govern actual, fruit del pacte entre Demòcrates, Liberals, Socialdemocràcia