Drets amplia la querella andorrana a Rajoy per extorsió a BPA

El grup d’advocats Drets i l’Institut de Drets Humans d’Andorra han ampliat la querella per extorsió a Banca Privada d’Andorra (BPA), coaccions als òrgans constitucionals i falsedat documental per la notice de la FinCEN i volen que s’encausi l’expresident espanyol Mariano Rajoy per organització criminal. També els exministres Montoro i Fernández Díaz, i la cúpula d’Interior, l’exsecretari d’Estat Francisco Martínez, l’excomissari Martin Blas i l’excomandant de la guàrdia civil Basilio Sánchez Portillo. Són investigats per la Batllia per haver ordenat pressions als responsables de BPA per aconseguir els suposats comptes d’Artur Mas, Oriol Junqueras i la família Pujol en el marc de l’anomenada operació Catalunya.

A l’ampliació de la querella també es demana a la batlle que valori si cal imputar l’exministre d’Economia Luis de Guindos i a l’exsecretari d’Estat de Comerç Jaime García Legaz.