Demanen dos mesos condicionals als gerents d'una empresa per imprudència laboral

Actualitzada 20/10/2023 a les 17:13

El Ministeri Fiscal demana dos mesos de presó condicional i sis d’inhabilitació laboral al gerent i al responsable d’una empresa per un accident ocorregut l’any 2017 quan un dels treballadors va patir un aparatós atropellament provocat per un toro mecànic. Ambdós estan acusats d’un delicte menor de lesions per imprudència professional greu.L’incident va ocórrer quan l’operari es trobava al magatzem i un dels seus companys, que conduïa un toro elevador per transportar caixes de cartró, va fer marxa enrere i li va passar per sobre el seu peu, fet que li va causar estar dos mesos de baixa. El fiscal acusa els responsables del negoci de no separar degudament la zona de la maquinària amb la dels treballadors, alhora que al·lega que falten mesures de seguretat al lloc de feina i hi ha deficiència en la prevenció dels riscos laborals.Per la seva part, la defensa de l’acusat argumenta que es tracta d’un negoci amb una llarga trajectòria, sense cap antecedent d’accidents, i que tots els operaris estaven degudament informats del protocol a seguir quan entrava en acció la màquina, en aquest cas, un toro de dos metres i mig d’alçada que requereix d’una distància mínima d’allunyament de dos metres. Afegeix, també, que els operaris sabien que havien d’estar atents al senyal acústic i lumínic que emet la màquina, una mesura que el fiscal ha titllat "d’insuficient" per les dimensions del toro i per la gran superfície del magatzem, a més de recalcar que és responsabilitat dels encarregats de l’empresa vetllar per la seguretat dels empleats.Un informe d’inspecció laboral indica que l’empresa ja va ser sancionada per l’incompliment d’algunes normes de seguretat, com ara, la mala posició dels retrovisors del toro que limitaven el camp de visió del conductor.