Conveni per eliminar la doble imposició amb Lituània

Actualitzada 20/10/2023 a les 11:28

Andorra i Lituània han tancat un acord que elimina la doble imposició (CDI) entre els dos països, en relació amb els impostos sobre la renda i el capital i la prevenció de l'evasió i l'elusió fiscals, segons informa el Govern. Les negociacions han tingut lloc aquesta setmana a Vilnius, la capital lituana, i la rubrica del text es va fer ahir amb el director del departament de Tributs i Fronteres, Carles Ferreira, com a representant andorrà.El Principat té quinze CDI per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal que s'han signat amb Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca, Croàcia, Mònaco, Islàndia i Països Baixos, segons detalla l'executiu. I afegeix que hi ha tres convenis pendents de signatura, el de Lituània i els de Corea del Sud i Bèlgica.