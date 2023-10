Concòrdia critica el nomenament de Rossell

Actualitzada 20/10/2023 a les 17:03

Concòrdia ha fet públic aquesta tarda la seva preocupació pel nomenament del nou president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell. El grup parlamentari considera que aquest nomenament planteja serioses qüestions sobre la independència i la separació de poders que "són fonamentals per a un sistema democràtic fort i saludable".Concòrdia creu que amb aquest nomenament podria posar-se en dubte la separació de poders, ja que "el fet que l'exministre de Justícia ocupi el càrrec més alt del Consell Superior de la Justícia de forma immediatament posterior al seu exercici com a mandatari del Govern no s'alinea amb principis internacionalment establers de democràcia i bon govern". De la mateixa manera, afirma que pot erosionar la confiança dels ciutadans en la imparcialitat del sistema judicial i minvar la seva creença en les institucions judicials.El partit afegeix que en el seu programa electoral incloïa la modificació de la legislació relativa al procediment de nomenament dels membres del Consell Superior de la Justícia per tal de garantir que aquests no hagin ocupat cap càrrec polític en els 4 anys anteriors al nomenament.