Andorra vol la revisió de quotes cada cinc anys sense períodes de transició

Actualitzada 20/10/2023 a les 06:20

Durant la sessió de negociació del 20 de setembre, Andorra va presentar una evolució de la seva posició que reflecteix una convergència “extremament important” cap a l’de la Unió Europea, amb la voluntat d’ajustar-se el màxim a les disposicions vigents per a Liechtenstein. La solució és mantenir un sistema de quotes per a l’obtenció d’autoritzacions de residència, autodeclaracions relatives al registre de delinqüents (i per a les professions sensibles, controls sistemàtics d’aquests registres, d’acord amb el dret de la UE) i condicions adaptades a la realitat andorrana per garantir la seguretat i l’ordre públic. Per a l’executiu, és important que la solució per a la immigració pugui ser adoptada com estava previst per a Liechtenstein en l’adaptació pactada el 2004, és a dir, sense fer esment a períodes de transició i preveient una revisió cada cinc anys.