Ramon Camp representarà batlles i magistrats al Consell Superior

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:45

Ramon Camp Batalla ha estat designat per batlles i magistrats per representar-los al Consell Superior de la Justícia (CSJ) en la votació celebrada a la seu judicial, segons ha informat avui el president del Tribunal Superior, Albert Andrés Pereira.Camp és advocat de formació i té nacionalitat andorrana. El jurista va néixer a Mataró el 1954 i ha exercit durant més de vint anys en un despatx propi a la seva ciutat i després en un despatx col·lectiu a Barcelona. Ramon Camp resideix a Escaldes i és membre del Col·legi d'Advocats d'Andorra, sense exercici. El nou representat de batlles i magistrats ha estat col·laborant amb el Consell Superior de la Justícia des del 2014 com assessor i coordinador en matèria de formació. I ha redactat els plans docents de formació inicial i ha coordinat els programes dels cursos per a batlles i fiscals adjunts en pràctiques i també per als secretaris judicials en període de prova. El lletrat ha col·laborat a més amb la Universitat d'Andorra i el CSJ per introduir un itinerari judicial en el màster de Dret Andorrà.