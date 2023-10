Partida de 3,2 milions per reformar sis edificis del parc públic

L’antic hotel Bonavista ha quedat fora del programa de pisos de lloguer assequible

El Govern va aprovar ahir dos crèdits ampliables de més de 3,2 milions d’euros per sufragar les obres de reforma de sis edificis que s’adequaran per fer habitatges de lloguer assequible. Segons va especificar l’executiu, els fons provenen de la partida d’1,5 milions prevista al pressupost d’aquest exercici per al recinte multifuncional i de la partida d’1,7 milions per fer pisos de lloguer. En paral·lel, es va acordar la licitació de les obres dels sis immobles que fan part dels adquirits per reformar-los i incorporar-los al parc públic d’habitatges. La licitació es fa a través d’un concurs nacional. Un cop s’adjudiquin,