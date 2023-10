La galeria d'allaus de l'Ospitalet estarà acabada en dos anys

Actualitzada 19/10/2023 a les 17:56

El cap de Govern, Xavier Espot i el prefecte de la Regió d'Occitània, Pierre-André Durand, s'han reunit avui a Tolosa amb ocasió del setè Diàleg Transfronterer Andorra-Occitània. Avui, en el marc del comitè estratègic de seguiment dels acords per a la millora i la viabilitat i la resistència climàtica de les carreteres nacionals 20, 320,22 i 116 signats els anys 2017 i 2022 entre Andorra i França, les institucions es congratulen per l'inici les obres de la galeria d'allaus de l'Osipialet H2 la propera primavera del 2024 i que es posarà en funcionament l'octubre del 2025.La fase preparatòria del projecte es va iniciar del passat 15 de setembre amb la finalització de les obres necessàries per reobrir la carretera nacional 22 i així desviar el trànsit durant els treballs. Un cop finalitzada la galeria d'allaus, a partir del 2025, l'obra es complementarà eixamplant alguns trams de la carretera RN-22 entre La Croisade i la frontera andorrana. La galeria d'allaus evitarà el tancament recurrent de la carretera d'accés a Andorra en episodis de molta neu a causa de les allaus el que es traduirà com una millora notable en la mobilitat banda i banda de la frontera, repercutint positivament en la dinamització del territori.La comissió també ha eixamplat el programa detallant d'intervencions previstes a la ruta cap a Andorra des de Prades que començarà, a finals d'octubre de 2023, amb la instal·lació de dispositius de protecció contra caigudes de blocs a Vilafranca de Conflent als Pirineus Orientals.El cap de Govern s'ha desplaçat acompanyat dels ministres d'Afers Exteriors, Imma Tor; de Territori i Urbanisme, Raúl Ferré; Salut, Helena Mas; Medi Ambient, Agricultura, Ramaderia i Portaveu, Guillem Casal; així com de l'ambaixadora d'Andorra a França, Eva Descarrega. També han pres part de la reunió la vicepresidenta del Consell Regional d'Occitània, responsable d'educació superior, recerca, Europa i relacions internacionals, Nadia Pellefigue, el vicepresident primer del Consell Departamental de l'Arieja, Jean-Paul Férré; i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, també han pres part de la reunió.D'altra banda, pel que fa a les cooperacions temàtiques entre Andorra i Occitània, i concretant en l'àmbit sanitari les dues delegacions han fet balanç de la cooperació iniciada el 2017 i que permetrà a les autoritats locals franceses signar convenis amb Andorra sobre qüestions de salut pública, com l'organització d'atenció de cures i recursos sanitaris i de preparació per fer front a crisis sanitàries.Pel que fa a la cooperació mèdica, han acordat la celebració d'una futura reunió entre els serveis mèdics de l'hospital d'Andorra i els dels principals establiments sanitaris d'Occitània. També s'ha acordat establir intercanvis d'experiències en matèries de formacions de professionals de la salut.Quan a cooperació policial i duanera s'ha continuat amb la voluntat de col·laborar en la lluita contra el contraban de tabac accelerant l'intercanvi d'informació i l'organització de patrulles conjuntes.En l'àmbit econòmic, la salut i el sector digital coincideixen en la necessitat de traduir a través d'esdeveniments d'empresa la voluntat comuna de reequilibrar les relacions econòmiques d'Andorra amb Occitània.