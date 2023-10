L'ADA lliura 7.800 euros al projecte d'assistent virtual Xemio

Actualitzada 19/10/2023 a les 19:56

Mònica Codina, presidenta de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA), ha lliurat avui un xec de 7.806 euros per al desenvolupament del projecte d'assistent virtual Xemio. La donació prové de la recaptació solidària de la Cursa de la Dona, que va comptar amb més de 600 participants. El xec s'ha entregat a Imma Grau, presidenta d'iSYS i impulsora de Xemio, coincidint amb el Dia internacional del càncer de mama. També han estat presents la vocal responsable de Salut, Cristina Royo, i la cap de serveis de ginecologia del SAAS, la doctora Sandra Cano.L'assistent virtual Xemio té com a funció donar suport a les dones que pateixen càncer de mama, facilitant tota la informació possible per fer "més senzill" el dia a dia durant el període de seguiment oncològic, tant des del punt de vista emocional, psicològic i mèdic. L'ADA explica que el pla de desenvolupament de l'app preveu iniciar properament una prova pilot amb pacients de càncer de mama amb el SAAS.