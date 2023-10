Junts insisteix en el desplegament del conveni sanitari amb Andorra

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:35

El diputat de Junts per Catalunya Jordi Fàbrega insta al govern espanyol a desplegar el protocol de cooperació sanitària amb Andorra "abans d'acabar l'any". Fàbrega lamenta que la ciutadania de l'Alt Urgell i el Pirineu "no es pot beneficiar de l'ampliació de les prestacions sanitàries perquè el protocol signat el passat 8 de febrer encara no s'ha desenvolupat". Amb tot, el grup parlamentari explica que ha obtingut avui suport unànime a la proposta i recalca que la posada en marxa del conveni ha de garantir que els pacients de l'Alt Urgell i del Pirineu puguin ser atesos a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell i per part dels seus professionals, "prioritzant les visites a facultatius on no s'ofereix el servei presencial a la Fundació Sant Hospital o el temps d'espera és més elevat", així com l'ús de l'UCI.Fàbrega recorda que el protocol de cooperació sanitària entre Andorra i Espanya es va signar el 8 de febrer i "la pilota va passar a la teulada del departament de Salut, que és qui ha de desplegar el conveni". "Es tracta d'una reivindicació històrica de l'Alt Urgell i tot el Pirineu", apunta, "el que voldríem és disposar d'especialistes que estan a 15 quilòmetres i no a 136 quilòmetres de casa". En aquest sentit, recalca que "no estem demanant que els pacients de l'Alt Urgell puguin pujar directament a urgències de l'hospital de Meritxell sinó que siguin els professionals sanitaris de l'Alt Urgell qui decideixin prioritzar sempre les visites a facultatius que nosaltres no disposem o que hi ha un temps d'espera molt elevat, així com l'ús de l'UCI quan els professionals ho considerin adequat".