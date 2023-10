Josep Maria Rossell és escollit president del Consell Superior de la Justícia

Actualitzada 19/10/2023 a les 18:43

Josep Maria Rossell ha estat escollit pel síndic general, Carles Ensenyat, com a nou president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), segons ha anunciat aquesta tarda en roda de premsa. Rossell ha ocupat el càrrec de ministre de Justícia i Interior en la legislatura passada i substitueix Enric Casadevall al capdvant de l'òrgan de control de la justícia que finalitza el període de dos mandats.Ensenyat ha destacat que Rossell "té una important i delicada" tasca "per resituar la justícia" que ha assenyalat ha de ser justa, àgil, ràpida i ponderada i "hi ha molts equilibris a trobar". I ha recordat que va ser en el mandat de Rossell com a ministre quan es va aprovar la legislatura passada la llei òmnibus per reformar la justícia "i ara li toca posar-la en marxa". I ha recalcat que el pla de xoc per a millorar la Justícia s'ha començat a posar en marxa però serà el nou president de l'entitat qui ho haurà de fer "i volem que sigui implementat al més ràpid possible perquè tots malvivim el possible retard de la justícia".El síndic general ha explicat que l'exministre Rossell era "l'aposta més ferma i decidida" que tenia per escollir al president del CSJ tot i que hi havia altres noms que no ha desvetllat. I ha incidit que "va ser la primera persona a qui li vaig proposar" i la primera opció que tenia i com que va acceptar el càrrec no ha hagut de plantejar-se un pla b.Josep Maria Rossell és massanenc i es va presentar com a suplent a la llista de Ciutadans Compromesos a les eleccions generals del 2019. Carles Ensenyat ha ressaltat que té una àmplia experiència en l'ambit jurídic perquè va començar fa molts anys com a secretari judicial, després va exercir molts anys com advocat i va tancar el despatx per convertir-se en ministre.La renovació dels membres del Consell Superior de la Justícia es completa amb l'elecció de Ramon Camp com a representant de batlles i magistrats, i amb les designacions que han de fer els dos coprínceps i el cap de Govern. El jurament dels nous integrants del CSJ serà el 14 de novembre al migdia perquè el mandat per sis anys del membres actuals acaba el 13 de novembre.