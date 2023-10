Govern i oposició coincideixen que cal una agència nacional de l'aigua

Casal afirma que la situació del país, pel que fa als recursos hídrics, “és bona”

El Govern i l’oposició van coincidir ahir, durant la sessió de control celebrada al Consell General, que s’ha d’elaborar una llei de l’aigua i també una agència nacional de l’aigua que s’encarregui de la gestió d’aquest recurs. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, es va referir a la necessitat d’un nou marc de governança per a aquest element, cada vegada més escàs, com ha posat en evidència la llarga sequera de les últimes setmanes. Així, Casal, a més d’una nova normativa de l’aigua basada en la directiva europea, va esmentar la confecció, per part d’Andorra Recerca+Innovació (ARI),

