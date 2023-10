Espot proposa recuperar el bus entre l'Ospitalet i el Principat

Actualitzada 19/10/2023 a les 18:23

El cap de Govern, Xavier Espot s'ha entrevistat per primera vegada aquesta tarda amb la presidenta del Consell Regional d'Occitània, Carole Delga. Els dos mandataris han fet un repàs sobre els principals assumptes tractats al Diàleg transfronterer Occitània-Andorra celebrat aquest matí a Tolosa.Espot ha traslladat a Delga la preocupació pel canvi d'horaris d'alguns trens que arriben a l'Ospitalet. El cap de Govern ha suggerit cooperar per millorar la connexió ferroviària i tornar a posar en marca el bus entre la ciutat occitana i Andorra per als visitants i estudiants.De la mateixa manera, en la trobada els dos mandataris han acordat intensificar la cooperació econòmica entre els dos territoris i s'han felicitat pel bon desenvolupament de les relacions entre els sectors empresarials d'Andorra i la regió d'Occitània. Alhora han intercanviat sobre la situació política nacional, europea i internacional. Delga per la seva banda, ha donat suport al procés d'apropament d'Andorra amb la Unió Europea.