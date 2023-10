El salari medià es situa en 1.963 euros a l'agost

Actualitzada 19/10/2023 a les 10:12

El salari medià va apujar-se un 6,8% el mes d'agost representant 125,56 euros més que el mateix període de l'any anterior, segons les dades avançades publicades avui per Estadística. En aquest sentit, el salari medià es va situar en 1.963,07 euros i el mitjà en 2.386,55 euros, un 6,9% més que en el període anterior. Les dades també informen d'un augment del 2,8% d'assalariats respecte a l'agost de l'any passat, amb un total de 41.989 persones. La massa salarial va ser de 100,21 milions d'euros, un 10% més que l'agost del 2022.Estadística explica que la tornada de treballadors temporals d'hivern els primers mesos de l'any 2022, juntament amb l'aprovació de les quotes per treballadors temporals d'estiu (sempre al sector de l'Hoteleria), fan que les variacions anuals d'aquest sector siguin atípiques, i per tant afectin també la variació dels totals de massa salarial i assalariats.Estadística ha publicat avui el moviment laboral al Servei d'Ocupació durant el mes de setembre. El nombre total de demandants en recerca de feina es situa en 300 persones, amb una variació negativa del -5,4%, 317 persones, respecte el mes anterior i un 26,5% inferior al mateix mes de l'any anterior de 408 persones. El nombre de demandants en millora es regista en 265 persones, 249 més que el mes anterior i té una variació negativa del 15,9% respecte al setembre del 2022 que es situava en 315 persones.El nombre de demandants de serveis a final de mes és de 79, d'aquets 3 són demandants en situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 76 són demandants de serveis en situació d'ocupació. La variació respecte al mes anterior és d'un -7,3% en el cas dels demandats dels serveis en situació d'ocupació, mentre que no hi ha demandants en situació de baixa mèdica.El nombre total de llocs de treball oferts a final de mes és de 1.998, el que equival a una variació mensual positiva del 13,7% i una variació del 52,9% respecte al setembre del 2022 amb 1.307 ofertes de treball. D'altra banda, les persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada per Govern és de 25, un 8,7% respecte al mes anterior i també respecte al setembre de l'any anterior 23 persones ambdós casos. Aquest mes s'han fet 15 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació i 12 mitjançant els programes de treball temporal.