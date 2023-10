El sindicat sanitari reclama 14 pagues i jornades més curtes

Actualitzada 19/10/2023 a les 13:41

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) reclama "equilibrar la balança" entre hores treballades i salaris. Els treballadors demanen a la direcció del SAAS jornades laborals "d'entre 32 i 35 hores setmanals, catorze pagues i DPO", per tal de "recuperar poder adquisitiu i el temps personal".L'òrgan de representació dels treballadors ha obert avui els seus perfils a les xarxes socials, a Instagram i a X -l'antic Twitter-, "per informar de tot el relacionat amb la branca sanitària de l'USdA i per apropar-nos als treballadors per tots els mitjans possibles". Amb tot, anima als sanitaris a enviar "dubtes, suggeriments o notificacions".