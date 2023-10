El comitè de la candidatura a la Unesco es reuneix al Principat

Actualitzada 19/10/2023 a les 11:47

La vuitena trobada del comitè de pilotatge (COPIL) de la candidatura transnacional a Patrimoni Mundial de la UNESCO: 'Els testimonis materials de la construcció de l'Estat del Pirineu: el Coprincipat d'Andorra' s'ha celebrat aquesta setmana. La sessió ha tingut lloc a Andorra i la Seu d'Urgell, hi han participat els representants dels coprínceps, de les ambaixades francesa i espanyola i dels ministeri de cultura andorrana, espanyol i francès, així com el ministeri d'Afers Exteriors d'Andorra, del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, del Consell Departament de l'Arieja i de la Comissió andorrana de la UNESCO.Els integrants han analitzat els treballs fets fins ara per elaborar la candidatura i han establert les previsions de treball dels propers mesos, fins a la novena trobada del COPIL. Durant la trobada s'ha visitat l'arxiu diocesà i capitular d'Urgell, també han visitat a les esglésies de Sant Serni de Nagol, de Sant Romà de les Bons i de Sant Joan de Caselles i la zona arqueològica de la Roureda de la Margineda.