'Caçat' per circular a 191 per hora en un tram de 90

El conductor andorrà va ser controlat a Cervera per un delicte contra la seguretat viària

La policia catalana va enxampar dimarts a les 16.22 hores un conductor andorrà de 25 anys circulant a 191 quilòmetres per hora en un tram limitat a 90, a la carretera L-311, dins del terme municipal de Cervera, a la Segarra. Una patrulla dels mossos el va aturar poc després de ser identificat en un control de velocitat i els agents li van obrir diligències penals per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat superior en cent quilòmetres per hora la permesa. El jove haurà de comparèixer la setmana vinent al jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera. Cal recordar que