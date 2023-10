Baró sol·licita les actes entre l'FC Andorra i Govern

Actualitzada 19/10/2023 a les 16:18

El conseller general socialdemòcrata, Pere Baró ha entrat avui una demanda d'informació amb l'objectiu faciliti la documentació amb relació entre l'FC Andorra i l'Executiu des de la compra el club per part del grup inversor Kosmos.Baró ha demanat els contractes i els acords entre l'equip i el Govern, així com les ajudes i subvencions atorgades a l'FC Andorra posteriorment a la seva adquisició per part del grup Kosmos i les actes de les reunions mantingudes entre ambdues parts.Aquesta demanda té com a finalitat rebre més informació acurada sobre aquest afer esdevé arran de la pregunta oral que Baró va formular ahir a la sessió del Consell General, relativa al futur de l'FC Andorra.